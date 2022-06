Hoho, pas op, chicago. Die ingezonden brief over de spelling is niet van die Marie, maar van Dolph Kohnstamm (emeritus hoogleraar ontwikkelingspsychologie Universiteit Leiden; niet de eerste de beste dus).

Maar voor het overige ben ik het met je eens: al die spellingveranderingen (zg 'vereenvoudigingen') hebben nergens toe geleid, en de lieden die er moeite mee hebben, zijn er nooit mee geholpen, want die blijven fout spellen, volgens elk systeem.

Het pleidooi van Kohnstamm om maar niet meer zo veel aandacht te besteden aan de juiste spelling, doet me denken aan wat Theodore Dalrymple in zijn eyeopener 'Life at the Bottom van alweer 20 jaar geleden schreef over een andere 'autoriteit' die taal- en spellingonderwijs verspilde moeite vond voor 'bepaalde' groepen:

"When Professor Steven Pinker tells us in his best-selling book 'The Language Instinct' (written, of course, in grammatically correct standard English, and published without spelling mistakes) that there is no grammatically correct form of language, that children require no tuition in their own language because they are destined to speak it adequately for their needs, and that all forms of language are equally expressive, he is helping to enclose the underclass child in the world in which he was born................. Moreover, it is patently untrue that every man's language is equal to his needs, a fact that is obvious to anyone who has read the pitiable attempts of the underclass to communicate in writing with others, especially officialdom.''

Dolph Kohnstamm doet hier hetzelfde: pleiten voor het afschaffen, of althans het minimaliseren van het spellingonderwijs, want het is allemaal veel te moeilijk en ook overbodig voor veel leerlingen, maar doet dat wel in een brief die in vlekkeloos Nederlands is geschreven.