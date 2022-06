Probleem is dat er in NL gemiddeld ruim 6000 op een vierkante kilometer wonen..hier halen we met moeite 5.. dus die 2 echte natuur katten die ik hier heb zullen niet zo,n probleem zijn, met 100 duizenden vierkante meters bos en bergen,,en ja, soms wordt er wel eens een vogeltje opgegeten, of een muis, hagedis. slang..dat was voordat hun bakje iedere dag klaarstond, en ze nog in het eigen onderhoud moesten voozien..nu en toevallig gisteren nog een klein koolmeesje gered..dus het bakje voer iedere dag plus soms wat extra doet zijn werk..

In Nederland, en dan zeker de overvolle gebieden kan niemand meer iets van een ander hebben, de rijdende rechter is er groot meegeworden.. zeiken om 1,5 centimeter erfafscheiding, of een takje wat overhangt.. dan nog niet te spreken over alle cultuurtjes wat zo heerlijk mixt.. veel succes ermee..