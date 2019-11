Iedereen heeft het wel altijd over plofkraken enzo, maar ondertussen overtreden miljoenen katten in Nederland dag in dag uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Milieu-juristen Arie Trouwborst en Hans Somsen van de Katten Universiteit Tilburg binden in Trouw de kat de bel aan. Katten zijn volgens hen vieze vuile vogelmoordenaars die achter slot en grendel moeten. "Elk ander huisdier gaat niet zonder baasje naar buiten, van honden tot slangen. De uitzonderingspositie van de kat is eigenlijk heel gek." Heel gek inderdaad. Tijd voor FOEI-gesprekken met loslopende poezen. Voor wie zich als een kat in de gordijnen wil laten jagen: juridisch artikel inclusief 156 voetnoten DAARRR.