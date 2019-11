Vergeet Zwarte Piet. De maatschappelijke discussie die onze samenleving echt gaat ontwrichten is het kattendebat. En er is opvallend nieuws te melden uit de enige opiniepeiling die wij geloven: het taartdiagrammetje van de dikke duim aan de Basisweg Volksrubriek des Vaderlands Wat U Zegt. Een meerderheid van de stemmers is het namelijk EENS met de Tilburgse juristen Arie Trouwborst en Hans Somsen die een huisarrest voor alle katten van Europa willen. "De huiskat hoort binnen te blijven, stelt 56% van de stellingdeelnemers." Tijd voor actie dus. Wie neutraal blijft, is medeplichtig. Veel succes Europese Commissie. Probeer je hier maar eens uit te spinnen.

Wat U Zegt