Staat dat ergens in het artikel, of ben je nu ook op de suggestieve tour dat het misschien twee blanke asielzoekers zijn die in het AZC verblijven. Waren het Jan, Klaas, Kees en vorige week Bert, uit de klei getrokken Nederlanders? Misschien.

Maar 1 uit de klei getrokken Nederlander uit AZC gebied is toeval, 2 x is onwaarschijnlijk, 3 x nagenoeg onmogelijk , 4 x is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het toch geen uit de klei getrokken Nederlander is, dat hij geen Jan, Kees, Klaas of Bert heet, en dat de onderbuikgevoelens misschien wel eens kunnen kloppen.