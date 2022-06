Vroegah, toen peuken nog betaalbaar waren, toen benzine nog goedkoop stroomde, toen huizen nog te krijgen waren, toen rijen op Schiphol er alleen stonden als de Beatles langskwamen, voordat corona zelfs een biertje was en Poetin een topless hunk op een paard, toen files nog een zeldzaamheid waren en auto's nog mechanisch, toen Nederland nog leeg was en de gasvoorraden vol, toen de winters nog koud waren en het klimaat stabiel, de telefoon nog vast was en de relaties los, toen de Formule 1 nog gevaarlijk was en het voetbal van het volk. Toen werden we geadviseerd om te sparen. Sparen was voor verstandige mensen, maar dat was toen. Tegenwoordig zien banken sparen niet meer als noodzakelijk, want ze kunnen veel meer geld aan u verdienen met andere producten zoals beleggingsrekeningen en dus gaan de kosten omhoog. Eerst met negatieve rente boven een ton en nu door verplicht te betalen voor een spaarrekening. Want uw risico spreiden over meerdere banken is wel goed voor u, maar niet voor de bank. Dus betalen zult u. Iedere keer een beetje meer. Tot u zich weer netjes voegt naar de wensen van de bank. Het gaat nu nog om een klein bedrag, maar wel een bedrag dat de afgelopen vijf jaar met 42 procent steeg. En het einde is nog niet in zicht, want laat het maar aan deze instellingen over om precies uit te vinden hoe ver ze kunnen gaan wetende dat u geen keuze heeft. U kunt uw vermogen tenslotte niet thuis bewaren en uw leven cash financieren, want dan bent u verdachter dan Benno L. in een kinderbadje. Dus u betaalt wel. Er blijft ons uiteindelijk niets bespaard.