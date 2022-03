Hey Geenstijl,

Even een andere insteek rondom contant geld. Loop al de hele week pissig te doen over de Rabobank. Ze willen heel graag dat contant geld eruit gaat. En contant geld zie ik toch als een grondrecht. Zonder contant geld dan gaat je hele privé weg, iemand gaat bepalen wat je gaat doen en je kan geen kant op. Naar welke hoerenkeet je gaat of in welke snackbar je je favoriete snack haalt.

Laat ik een stukje duidelijkheid geven: Heb een eigen bedrijf, lekker kibbeling en patat bakken Op een plek waar veel Mofrikanen komen die veel contant geld hebben. Wordt gebeld door de afdeling fraudebestrijding van de Rabobank. Waarom mijn omzet 42%!! uit contanten bestaat. En waarom dit niet een zakkende lijn is maar gelijk blijft. Als het een zakkende lijn was geweest, dan was er geen probleem natuurlijk.

Ze zaten er zo op te hameren dat ik minder contant moest gaan doen! En op een dwingende toon dat ik meer met pin moet gaan doen! Ze hadden geen bezwaar tegen contant geld maar tja liever niet natuurlijk. Neem nou die prachtige briefjes van €200. Je geeft briefjes van €10 terug om je stortingskosten te drukken: €5 euro per biljet. PER BILJET!! dien je nu te betalen om ze te kunnen storten (is echt zo - red.). Want ze moeten 'onderzoeken waar ze geweest zijn'. Je bent gvd al crimimeel omdat je 5 euro contant hebt verdomme.

Terug gezegd dat het een grondrecht is, contant geld. Blijf het aannemen zolang het mogelijk is. Wat denk je wat er gebeurt als contant geld "eruit wordt gefaseerd", zoals die mongolen het mooi noemen? Zakelijke rekening betaal je al 10 cent per overboeking. In de toekomst een Tikkie sturen? Tja, administratiekosten niet vergeten! Hoe ver willen ze gaan? Als ik dan hoor van een Europese identiteit?!? In combi met een digitale euro? Die geile QR code? Houdt corona niet buiten de deur.

Digitaal geld is een mooi systeem en heeft zeker vele voordelen, mits er ook contanten er naast blijft bestaan! Hopelijk hebben mensen het gezien hoe het in Canada ging. 'Waaaaat demonstratie die we niet willen? Hier, rekening geblokeerd!' Die controle moeten we niet willen! Wilde nooit in die aluhoedjes geloven, maar als ik hier als simpele nuchtere Hollander alles zie veranderen. Alleen in het voordeel van de controle. Controle controle controle.

Naam & telefoonnummer bij redactie bekend.

