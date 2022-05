We kunnen een aantal conclusies trekken. Een tijd geleden voorspelde een of ander adviesorgaan dat het thuiswerken omarmd zou worden als nooit te voren. Het rijk zou zelfs van alle handen infrastructuur projecten moeten heroverwegen, want dat zou weggegooid geld zijn. Toen was dat natuurlijk al duidelijk dat dat wensdenkonzin was, maar nu we de cijfers hebben weten we het zeker. Daarnaast is duidelijk dat het beprijzen van mobiliteit geen effectief middel is om files mee op te lossen. Benzineprijzen gaan door het dak, mensen worden er arm van, maar toch blijven we rijden. Niet gek, want we moeten uiteindelijk allemaal toch gewoon werken voor ons bestaan.

Nou, laten we met deze kennis eens beleid gaan maken overheid; asfalt er bij en oprotten met je kilometerheffing.