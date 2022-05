:

Exact.

"A gentleman is always on time or even better, 15 minutes early." Hebben die oude Londense handelaren mij in de jaren '90 geleerd. Nu had ik het geluk dat mijn vader (absolute gentleman, bless his soul) mij dat al had geleerd (dus je gaat op tijd weg richting afspraak Basil). Maw ik heb een bloedhekel als je met iemand afspreekt en die komt een half uur later aankakken met een halfwasse kudtsmoes. 5 of 10 minuten ok, maar dan houdt het op bij mij en ga ik weg. Heeft iemand een legitieme reden zoals opgehouden in verkeer (file), NS die weer eens een fuck up heeft. Lullig maar prima! Laat het mij weten. Daarom hebben we smartphones. Dan wacht ik.