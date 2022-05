Kijk. Zij waren er wel

Nederland heeft al heel erg lang een nepparlement. Het heet de Eerste Kamer, het wordt op een volstrekt idiote manier gekozen, in naam zou het een chambre de réflexion moeten zijn maar in de praktijk wordt het misbruikt door partijen die te weinig stemmen van het volk hebben gekregen om goede plannen te blokkeren en idiote plannen af te dwingen. En vandaag stond de Eerste Kamer nog meer voor paal dan normaal. Wat is het geval? Er was een debat gepland met drie bewindspersonen over de staat van de rechtsstaat in Nederland (die is: belabberd, red.) en er waren te weinig Eerste Kamerleden aanwezig om de vergadering door te laten gaan. Dat leest u goed. De dames en heren baantjesjagers, die normaal één (1) dag in de week vergaderen en nu een keertje twee (2), stuurden in meerderheid hun kat. "Eerste Kamervoorzitter Bruijn verontschuldigde zich bij de aanwezige bewindslieden Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), Weerwind (Rechtsbescherming) en Uslu (Media) voor het uitstel. Hij kondigde aan de gang van zaken dinsdag te zullen bespreken in het wekelijkse overleg met de fractievoorzitters van de Eerste Kamer." Lijkt ons een uitstekend moment om die hele Eerste Kamer gewoon af te schaffen. Dat kan gewoon via een Grondwetswijziging, die alleen maar twee keer hoeft te worden goedgekeurd door de Tweede en de... Oh wacht.

Hiddema had een schnabbel