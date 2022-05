In één uur van parking naar gate. Maak daar maar eens je missie van, Benschop. Een ander vliegveld heeft dat ook eens gedaan, met resultaat. Goed, dat was wel kleiner, en ze halen die norm vaak ook niet, maar door de lat hoog te leggen hebben ze wel heel veel onnutte tijd van het inchecken af weten te halen. En dit was in Israël, waar de beveiliging wel wat verder gaat dan in een paspoort kijken en mensen op sokken door een metaaldetector te loodsen.



Één maatregel waarmee ze winst boekten was het aanpakken van rijen. Simpel. Een rij ontstaat als meer mensen zich melden dan je kan verwerken. Doe je niets, dan blijft die rij langer worden. Dus schaal je op... maar als je dan wel in staat bent om de vraag te verwerken, dan blijft de bestaande rij alsnog staan; die werk je niet meer weg tenzij je nóg verder opschaalt, en dan heb je wellicht onvoldoende balies. De truc is dus om op te schalen vóórdat het nodig is. Zo vang je wisselende vraag op en blijven de rijen weg. Tja, het kost wel wat. De vraag is dus of Benschop meer prijs stelt op zijn marges dan op de dienstverlening aan de reizigers. Het antwoord daarop mag denk ik duidelijk zijn.