Mannen. Tijdens de coronaperiode waren ze ineens wat minder harde mannen. Gingen ze plots allemaal dingen in huis doen. Zoals: stofzuigen. En: ramen lappen. En nog allemaal andere dingen die we moesten opzoeken in het woordenboek. Maarrrrrrr nurture is healing. Mannen zijn weer mannen. Mannen zijn gewoon weer aan het werk. Grote lappen vlees op de barbecue aan het smijten. Bomen kappen met grote bijlen en zagen. Vissen met vrienden. In de kroeg zitten over voetbal lullen. Woeste baarden laten groeien. Keihard rijden met auto's of in ieder geval dromen over mooie auto's. Wasmachines repareren zodat de vrouw die wasmachine weer kan gebruiken. En natuurlijk tussen het harde werken, klusjes doen en het gezin bewaken door: heel veel bier drinken. "Aan het begin van de coronacrisis deden vaders even ietsje meer dan voorheen aan het huishouden en de zorg voor de kinderen, maar inmiddels is de taakverdeling weer terug bij af." Terug bij af. Dat suggereert dat die vrouwen het helemaal niet leuk vinden dat mannen keihard werken en brood op de plank smijten zodat zij de hele dag een beetje kunnen spelen met de kinderen. Wie brengt hier nou het offer???

