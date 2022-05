Één van de kleurrijkste presentatoren van de Nederlandse televisie is niet meer. Willibrord Frequin, die op de beeldbuis verscheen toen de ophef op internet nog niet bestond, pedofielen gewoon van je camera af moesten blijven en de budgetten van de tv groot genoeg waren om een bezoekje aan Yab Yum met Herman Brood te kunnen betalen, is overleden. Frequin werkte voor onder meer Brandpunt, Achter Gesloten Deuren, De Week Van Willibrord, Oogetuige, Kopspijkers, Toppers en Beter Laat Dan Nooit. Frequin vond heel veel mensen een topper, en niet in de laatste plaats zichzelf. Hopen dat er in de hemel ook een café is, Willibrord. RIP.