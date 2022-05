A) Vrouw is druk met het verwijderen van sms'jes op telefoon, omdat anders het geheugen vol raakt

B) Vrouw die binnenkort heel veel over apenpokken of Facebook gaat posten, doet zelf onderzoek

C) Vrouw leest in 't AD dat haar man Herman is verongelukt in Frankrijk

D) Manchester City alsnog kampioen

E) Anders, namelijk...



Antwoord: het is D