Wat heeft u liever: needle spiking of een paard. Of liever een ouderwets plensje GHB tegen de zenuwen? Bij D66 moeten ze niks hebben van die nieuwerwetse fratsen: daar krijgt u als dame gewoon te horen dat er geen vacatures zijn als u uw kaken stijf op elkaar blijft houden. U wilt hogerop? Dan moet daar een piemel in. Waar een progressieve partij ouderwets in is.

Over stijve kaken gesproken: ondertussen werd de burgemeester van de hoofdstad zonder verdoving in de kou gezet door uw premier.

(w)oei

Blauwe lijntje ⬆️

wUt zijn die even oud?