"Meldkamer 112, politie brandweer ambulance?"



- POLITIE! POLITIE! DIT IS WIM UIT LELIJKSTAD! POLITIE!



"Met de politie zegt u het maar"



- ER LOPEN ALLEMAAL MANNEN IN LEGERKLEDING AARRRGGHHH TRISTAN VAN DER VLIS BREIVIK MIJN VROUW SJAAN TENA LADY ERG ERG



"Waaro"



- OP DE ASSUMBURG IN LELIJKSTAD AAARGHHHH JURGEN CONINGS BATACLAN HELP HELP POLITIE SNEL SNEL MANNEN IN CAMOUFLAGEKLEDING

* tatu tatu tatu *

"Bij aankomst troffen de agenten inderdaad een groepje mannen in camouflagekleding aan. Ze vertelden dat ze op zoek waren naar een speciale vogel. Volgens de politie kwamen de spotters af op een dwergooruil. Deze vogel hoort thuis in de landen rond de Middellandse Zee en wordt maar zelden in Nederland gesignaleerd."