Die drugsmaffia in de polder doet werkelijk alles groots en weinig subtiel: de drugshandel gaat per duizenden kilo's, een afranseling gebeurt in speciaal gebouwde martelcontainers en bij een afrekening wordt gerust een hele Amsterdamse straat overhoop geschoten. We zijn dan ook niet verbaasd dat nu voormalig sergeant-majoor van het Korps Commandotroepen Serge A. wordt verdacht van wapenhandel, het niet gaat om een twee alarmpistooltjes. Nee, het AD weet te melden dat A. een lekkere doorpakker is en meer dan duizend wapens of onderdelen daarvan verhandelde. Het gaat om zo'n 250 aanvalsgeweren, 250 pistolen en 570 mitrailleurs: genoeg voor een klein leger. Die haalde hij gelukkig niet uit de defensie-magazijnen, want dan hadden we niets meer om naar Oekraïne te sturen. Bij zijn oude werkgever verduisterde hij volgens het OM wel een richtkijker en een helm, maar dat is in verhouding hetzelfde als een pen meejatten op kantoor. Vervelender voor defensie is dat Serge ook geheime informatie deelde, waaronder callsigns en afbeeldingen van collega's en info over oefeningen en gebruikte wapens. Overigens geen woord over mogelijke betrokkenheid bij de EBI-uitbraakplannen van Taghi die Serge via Gregory F. kende, maar wie weet wat het OM op een later moment nog uit de hoge hoed tovert. Voor nu moeten we concluderen dat Serge een ondernemend mannetjes was en graag groots dacht. Eerlijk is eerlijk: die Taghi had oog voor talent.