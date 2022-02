Afbeelding: wel sergeant-majoor Serge A. van het Korps Commandotroepen uit het verhaal



Okay ja lang verhaal kort het zit dus zo. De bovenstaande 42-jarige sergeant-majoor die al 20 jaar bij het Korps Commandotroepen dient, beschikt over "een intern uitstekende reputatie en imposant cv" en o.a. is uitgezonden naar Libanon, Ivoorkust en Afghanistan, is opgepakt tijdens een onderzoek naar Ridouan Taghi (dossier). "’Commando bij mocro-maffia’" kopt de Telegraaf tussen enkele aanhalingstekens, wat betekent dat niemand dat letterlijk heeft gezegd, maar het toch minstens in overdrachtelijke zin wel waar is.

Justitie schrijft: "Op 1 februari is een militair van de Special Forces aangehouden. De man wordt verdacht van voorbereiding van import van verdovende middelen, verduistering van militaire goederen, betrokkenheid bij de handel in wapens en verboden wapenbezit."

John van den Heuvel vult aan: "De schok die de mogelijke combinatie van deze elitemilitair met de criminele groepering bij de opsporingsdiensten veroorzaakte was des te groter nadat Ridouan Taghi tijdens afgeluisterde gesprekken in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught had gesproken over een ontsnappingspoging met hulp van ’Navy Seals achtige types’. (...) Of de vorige week aangehouden commando daadwerkelijk een rol zou spelen bij een ontsnappingspoging van Taghi is niet bekend. Wel zou hij in het buitenland, onder andere in Suriname, mogelijk criminelen hebben getraind in de omgang met wapens."

Onder collega's zou het bekend zijn dat de sergeant-majoor regelmatig in Suriname verbleef, waar hij betrokken was bij het opzetten van een internationale trainingsfaciliteit voor speciale eenheden.

Volgens collega's geldt de sergeant-majoor "als steevast de beste van zijn eenheid, een innovatieve geest en een sociale kerel. Iemand die van het KCT veel vrijheid kreeg om zijn werk te doen. Vanwege zijn interne status wordt er met groot onbegrip op de aanhouding gereageerd."

Serge A.

Privé was zijn blazoen iets minder onbesmet. Waarschijnlijk rond 2009 werd hij aangeklaagd wegens mishandeling. "Hij gaf zijn ex-vrouw een duw na een ruzie over de omgang met zijn dochtertje en eindigde rollebollend over straat met de politiemensen die hem erna probeerden aan te houden."

Dat kwam hem op een taakstraf van 200 uur te staan en de MIVD was voornemens zijn verklaring van geen bezwaar in te trekken, wat einde loopbaan bij het KCT zou betekenen.

Vervolgens schrijft Van den Heuvel: "De onderofficier pleitte in De Telegraaf hem dit lot te besparen en uiteindelijk was zijn appel succesvol," zonder verder zijn naam te noemen of naar dat artikel in De Telegraaf te verwijzen. Maar dat betreft dus het artikel "Commando in vrije val" (mirror) uit augustus 2010 dat mogelijk nooit online gestaan heeft of inmiddels gesneuveld/verwijderd is.

Uit dat artikel wordt duidelijk dat de verdachte commando in de Taghi-zaak Serge A. is, die destijds net als nu ook al door advocaat Michael Ruperti werd bijgestaan. Er werden destijds ook kamervragen over de kwestie gesteld.