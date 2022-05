Niet het incident in het verhaal

Okee er gaan een daar paar dingen mis als je uit dankbaarheid kokend hete olie over azc-medewerkers kukelt maar de frappantste opmerking van oliesmijter Tarek S. is dat hij 'liever in een Nederlandse gevangenis zit dan dat hij terug moet naar Iran'. Óf de Nederlandse gevangenis is een luilekkerland waar de broodjes kipshoarma tussen de tralies groeien óf Iran is een volslagen schijtland. Of allebei. Tarek zit er ondertussen warmpjes bij in de gevangenis (hij heeft er 'geen belang bij naar buiten te gaan'), maar aangezien hij blijkbaar toch al het land uitgetrapt zou worden moeten we 'm misschien maar gewoon linea recta terugcharteren naar zijn eigenste schijtland. Een gevangene kost Nederland circa 250 euro per dag en dat treft, want morgen gaat er een enkeltje naar Teheran voor € 255. Dat is bijna hetzelfde! Wij nobelen van GS betalen het verschil wel - stuur maar een Tikkie. Enfin, het COA noemde het destijds 'een incident door één op dat moment doorgedraaide bewoner' en zo verpest één asielzoeker die met hete olie gooit het weer eens voor de rest van de asielzoekers die dingen doen die niet door de beugel kunnen.