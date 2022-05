Vrijheid van meningsuiting is dood.

Hoe kan je een mening uiten over het gevoerde beleid als na een jaar een WOB verzoek de stukken er niet zijn?! Dan kan je alleen nog een mening vormen over je eigen geraniums, en daar zit niet een stukje vrijheidsbeleving bij.

Dit is een beetje een mening vormen over een voetbalwedstrijd, terwijl je alleen het gras kan zien groeien.

En dat is dan iets dat misgaat, waarvan je überhaupt weet dat het bestaat en je er dus om _KUNT_ vragen. Het meeste blijft helaas onbekend omdat het kabinet ervoor kiest haar vuile was niet te delen. Mocht er dan geen lek of klokkenluider zijn, dat komen we het nooit te weten. Rutte1234 hebben echt schijt aan artikel 68 van de grondwet of de plicht de Kamer en dus ook zichzelf te informeren.

Er wordt nu iemand internationaal vervolgt voor spionage. Het is voor vele een doordenkertje, maar echt ELKE journalist heeft te maken met bronnen. Als we toestaan dat een journalist verantwoording moet afleggen over de samenwerking met die bron, sterft de volledige bronbescherming en kunnen we nooit meer publiceren over staatsgeheime informatie. Dan is er dus geen toezicht meer over bijvoorbeeld oorlogen en speciale militaire operatie. Dat is niet alleen mijn mening, maar ook die van The Council of Europe en vele anderen. www.coe.int/en/web/commissioner/-/jul...

De colleral murder video was ook staatsgeheime informatie. www.youtube.com/watch?v=HfvFpT-iypw

Weet u nog dat iedereen tien jaar onkende dat de VS Assange zou aanklagen en Assange gewoon naar Zweden kon afreizen voor een kopje koffie?! Of is iedereen die leugen al vergeten? Zijn vrouw wacht overigens al acht weken op de huwelijksfoto`s, want ze moeten hem eerst even uitleveren, voordat er een familiefoto de publieke opinie verder activeert.

Zelfs als Assange alles gedaan heeft wat er in de tenlastelegging staat, dan zit hij nu elf jaar in enige vorm van detentie. Dat is bijna twee keer zo lang als klokkenluider Chelsea Manning gezeten heeft. Ik schrijf klokkenluider, omdat er in de gelekte documenten aardig wat malversaties van de Verenigde Staten bevatten. Als Assange al hulp geboden heeft, dan is het een beetje vreemd om de medeplichtige twee keer zo hard te gaan straffen dan de hoofddader.

Dit gaat niet om Assange. Dit is een memo aan de wereldwijde pers om de VS volledig met rust te laten. Dat is precies de dictatuur die we Poetin verwijten.

Ik had graag gewild dat Peter R de Vries dit kon aanvullen. Of Pim Fortyn, of Theo van Gogh, of Martin Kok. Vrede zij met hun. We hebben ook in eigen land een hele lange weg te gaan.