Goede Dure morgen! De prijzen stijgen al een tijdje, maar nu merkt u het al bij uw eerste bakje pleur. We wisten al dat voedingsmiddelen moeilijk duur zijn, maar met de uitsplitsing van de kosten erbij blijkt dat onze basisbehoeften het hardst getroffen worden. Koffie stak daar weer met kop en schotel bovenuit door met 13,9 procent in prijs te stijgen. Dan denkt u dus dat voor niets de zon opgaat, maar wakker worden is het afgelopen jaar dus bijna 14 procent duurder geworden. Een ander belangrijk slachtoffer in de strijd om de portemonnee is dat andere drankje dat ons het leven door helpt: bier. De prijs van deze goudgele bron van levenslust steeg met gemiddeld 13,2 procent ten opzichte van een jaar eerder, dus we kunnen wel stellen dat ons helemaal niets bespaard blijft. En ons verdriet wegdrinken kan dus ook niet, omdat die pilsjes zo duur zijn. Voor alle zelfkastijdende cijferfetisjisten nog even de CBS-statistieken van de maand: de inflatie kwam in april uit op 9,6 procent en ligt daarmee ook in deze berekeningen iets (0,1 procentpunt) lager dan in maart. Dat kwam doordat stroom en benzine iets goedkoper werden dan een maand eerder, maar dat is geen reden voor feest, want die prijzen liggen nog steeds respectievelijk 136 en 24,8 procent hoger dan een jaar geleden. Wij zijn even huilen in guldens en controleren of er nog een Warhol op zolder ligt.