Kijk, we kunnen allemaal wel doen of u heel belangrijk bezig bent. U neemt uw Texas Instruments TI-Nspire CX II-T CAS in de hand. Het is weliswaar een grafische rekenmachine van hoge kwaliteit, maar uw baas doet toch niks met uw berekeningen. Uw baas heet Patrick en dat zegt eigenlijk ook wel genoeg. PATRICK. Neen, Patrick kiest altijd voor het werk van Edward, die vuile vetbek uit Almere-Muziekwijk. En dan aan het einde van het jaar strijkt Edward weer de gratificatie op en dan zie je hem alweer lopen hoor, op de bedrijfsborrel, met z'n grote bek. "Ik ben zo goed dit dat Patrick dit dat." Terwijl u wel weet dat Edward vanavond thuiskomt, bij Samantha, alias het Matras van Muziekwijk. Edward is doodongelukkig, maar omdat het zo'n domme eikel is kan hij ook helemaal niet weg. Het liefst zou hij vanavond op de bank ploffen en dan in z'n uppie 'Asterix en het geheim van de toverdrank' kijken (SBS9), maar hij zit zo onder de plak dat het gewoon weer een of ander schijtprogramma op 24Kitchen wordt. En hij durft er niks van te zeggen! Edward is een treurige sul. Kijk z'n rattenvingers nou roffelen over die rekenmachine, bah. Het is tijd voor VERZET. U gaat televisie kijken, onder werktijd. De Giro d'Italia begint vandaag. Zeg maar de Tour de France, maar dan met meer romantiek. De eerste etappe, buiten Italiaanse landsgrenzen, eindigt na een pittig klimmetje bij de citadel van Viségrad (Hongarije). ONZE Mathieu van der Poel is de topfavoriet; Tom Dumoulin doet ook mee. Schijt aan de kantoorregels, wat kan u het allemaal nog schelen. Fuck Patrick & Fuck Edward! LIVE GIRO op Eurosport!