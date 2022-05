Vanmorgen werd bekend dat de links-populistische raamambtenarenvereniging NCTV zich buiten de wet begaf door parlementariërs aan de buitenranden van het debat iets te goed in de gaten te houden. Nou gingen wij ook eens lezen in die "Weekberichten Internetmonitoring" die de links-populistische raamambtenarenvereniging NCTV kennelijk iedere week opstelt en we kwamen er achter dat de links-populistische raamambtenarenvereniging NCTV nogal vaak op GeenStijl komt. Meestal worden we uit context geciteerd, want bij de links-populistische raamambtenarenvereniging NCTV zijn ze duidelijk niet zo goed met stijlvormen. Soms lijken ze bij de links-populistische raamambtenarenvereniging NCTV zelfs te suggereren, wanneer we weer eens een demonstratie van deze of gene 'zinloos' noemen, dat we eigenlijk bedoelen dat mensen naar zwaardere middelen zouden moeten grijpen. Zoals de waard is, vertrouwt de links-populistische raamambtenarenvereniging NCTV z'n gasten, kennelijk.

Maar het hardste moesten we lachen toen we onderstaand blokje tegenkwamen in een monitor van begin 2018, waarin de links-populistische raamambtenarenvereniging NCTV ONS HEEFT GECENSUREERD. Wat staat er in de naam van Nikki Sterkenburgs Meerdere Paarden in vredesnaam op het publiek toegankelijke GeenStijl, dat door de links-populistische raamambtenarenvereniging NCTV als weigergrond voor de wob moet worden weggelakt? Wij denken: de kop van het topic. Die luidde "Islamisten, AFA, Bij1, PvdA en GL demonstreren op 18 maart tegen Annabel Nanninga" en dat past precies. Zie na de breek, waar we ook allerlei andere casussen waarin de links-populistische raamambtenarenvereniging NCTV naar wee wee wee punt geen stijl punt en el surfte, en schrok, gescreenshot hebben. Alle documenten hierrr, H/T Beps. Leeswijzer: Het lijkt er op dat ze GeenStijl een tikkeltje "rechts-populistisch" vinden bij de grijze regenjassen.

Over "Doxxing van (extreem)links door Twitteraccount 'Vizier op Links'" (2020)

Ze hebben een "monitorspecialist"! (2017)

2017, in de jaren ISIS

Brandend.. eeh Ramadan 2017

Speltip: Nooit luisteren naar 'critici op sociale media'

Na Pegida-actie tegen islamitische school

Volkskrant 🤝 GeenStijl na bekladding woning Baudet (2017)

Monitorspecialist 🤝 GeenStijl

NCTC vreesde voor hun Sleepwet

Ex-Hofstadgroep 🤝 GeenStijl

Wij zijn "rechts-populistisch". Maar hullie bij de T. ook!

Duh. Dooie jihadist = goeie jihadist

Is het ook

Jongens, echt, leer eens sarcasme herkennen

Vinden we nog steeds, ja

Kritisch op ID Verzet. Tóch "rechts-populistisch", volgens NCTV

Wir Reaguren Das

Beelden uit Gaza. "Rechts-populistisch"

Gapen om Gele Hesjes. "Rechts-populistisch"

Hahaha. Ze snappen geen stijlvormen bij de NCTV

Jongens! Ze noemen jullie "cynisch"!

Ook Guurders gecensureerd door NCTV! Maar WIE?

Enfin.