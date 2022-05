De sociale wetenschap staat hier niet in een goed daglicht en daar is helaas enige reden toe. Toch hebben sociale wetenschappers interessante dingen beschreven zoals Max Weber, lang geleden, over de ijzeren kooi van bureaucratie. Meer recenter Laurent Binet.

Mensen die in principe zich kunnen ontwikkelen tot despoten, doen dat niet altijd. De culturele en politieke omgeving is ook belangrijk. Ook kan dwang zich uiten in harde vorm zoals Poetin, Erdogan, Xi, maar ook in soft power zoals de EU en figuren als Timmermans en Bruls. Hoe zouden die laatsten zich ontwikkeld hebben wanneer ze Rus of Chinees waren? Ik ben er zeer ongerust over.

De “midden” partijen in Nederland zijn een vormeloze massa met voor de bühne wat verschillen. Omtzigt merkte dat terecht op. Deze partijen zijn steeds openlijker anti burger en zien burger initiatieven als bedreigend. Een partij oprichten is ook een burgerinitiatief.

Het verdacht maken van partijen die de macht controleren is al lang aan de gang. Jaren geleden wilde de EU bv dat alleen partijen die een soort van EU keurmerk aan de EU verkiezingen mee mochten doen. Een keutel die snel werd ingetrokken maar toch. De cordon sanitaire in Europa zijn niet van de lucht. Partijen zijn niet bezig met naar burgers luisteren, maar wel met een vinger in de pap krijgen en nepnieuws verspreiden in de media.