Jan Terlouw draait zich niet langer om in zijn graf. Het geloof in de mensheid is hersteld. Faith in humanity restored. Een gozer (dat gokken we dan maar, vrouwen kunnen veel beter autorijden) vouwde z'n Volkswagen dubbel en naaide eruit. Dan weet je wel: die heeft een zooi jonge jenever in z'n mik. Maar goed, auto compleet in de prak, weg onder de meuk en zooi, ellende en gedoe. MAAR DAN. Dat ene briefje. Waardoor alles vergeven & vergeten is. Het levensmotto van iedereen zonder een depressie. Alles komt goed. Met de tekst: "Ik ga het regelen."

Ik ga het regelen.

Is goed maat! Jij gaat het regelen.