Ziggo kan in principe niet zonder TV, want op de kabel zijn er nu eenmaal een stuk of 50 open kanalen (kijken zonder kastje/CI+ module). Daar betaal je dus altijd circa 10 euro extra voor, want of je nu kijkt of niet, als je aangesloten bent op de verdeelkast in de straat kan je TV kijken.

Het kan wellicht wel goedkoper dan je huidige abonnement. Het verschil tussen een abonnement met TV Start of Internet Only is nu €10,50 per maand. Daar tussenin zit nog KabelTV, wat eveneens kijken zonder kastje is, maar dan mét toegang tot Ziggo Go.

Even bellen en dan zetten ze je abo om naar internet only en betaal je dus minder per maand.