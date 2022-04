Soms laat iets zich moeilijk uitleggen aan een vergrijzend publiek. Maar juist daarom proberen we u toch nog een beetje voeling te geven met hoe de jeugd de menselijke toestand ondergaat. Tim Koehoorn (23) schrijft liedjes en korte skits. Er is een kans dat u bovenstaande helemaal niet grappig vindt. En er is ook een kans dat het dan eigenlijk over u gaat, en u ook al niet begreep dat deze 'bloemlezing'-tweets onder Netflix' boomer-uurtje sarcastisch waren, omdat u participation trophy- en gender ID-grapjes nog steeds grappig vindt alsof het 2012 is. Dat is allemaal niet erg, maar het is wel de moeite waard te beseffen dat de dagen dat u iets leuks of origineels aan het internet bij kon dragen definitief geteld zijn. En ook dat is niet erg. De tijd is een natuurgeweld, en uiteindelijk worden we allemaal Laurence Fox of James Lindsay.

rise and grind

borrel

Gewoon lekker toch (zeker het refrein)

Zo date een heer

total champ