Belangrijk nieuws uit de wereld van glad ijs: Jutta Leerdam wisselt van team. De 23-jarige snellerondjesglijder en Instagram-koningin zat bij Team Worldstream-Corendon en zit nu bij Jumbo-Visma. Dus dan weet u het wel qua intrige en spanning enzo. Ander kleur pakje maar dezelfde missie, dus voor de onpartijdige bewonderaar van de esthetische schaatserij verandert er weinig. Wel een klein beetje verraad in eigen huis, want Worldstream-Corendon had ze opgezet met vriend Koen Verweij en dat team keert ze nu de rug toe. Maar als de uitspraak 'hate to see you go love to watch you leave' ooit van toepassing is, dan is het wel bij Jutta, dus Koen komt er wel overheen. Wat een topsport.

UPDATE: Koen ziet het niet meer zitten zonder Jutta en trekt de stekker uit het Team Worldstream-Corendon.