Hoe denk jij dat reacties werken? krijgt ze deze net als gebeden naar god direct in haar hoofd gestraald? is dit 5g gekte?

Het is normaal om ijdele mensen aan de sociale schandpaal te hangen, dat zorgt voor minder ijdele mensen. Ben wel blij dat je hier geen duimpjes omhoog of omlaag hebt hier, dan is de focus tenminste de discussie in plaats van hoeveel mensen het met je eens zijn.

Op zich zou ik het wel erg vinden als er iemand denkt omdat ze deze beelden deelt dat diegene ook recht heeft op haar lijf (aka stalking of verkrachting), maar dat gebeurd hier niet. we hebben het over iemand die sport en daarbuiten de hobbie heeft om met haar afgetrainde lijf te pronken, sporten is hier niet het probleem, blij zijn met je lijf als het er gezond uit ziet mag best. Ijdel zijn is niet illegaal, maar geen goede eigenschap. Als we dat niet meer accepteren dan krijgen we alleen maar meer ijdele mensen.