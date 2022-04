Volgens deze meta-analyse van 81 studies

doi.org/10.1016/j.bbi.2021.12.020:

• Fatigue and cognitive impairment are amongst the most common and debilitating symptoms of post-COVID-19 syndrome.

• Approximately 1 in 3 individuals experienced fatigue 12 or more weeks following COVID-19 diagnosis.

• Approximately 1 in 5 individuals exhibited cognitive impairment 12 or more weeks following COVID-19 diagnosis.

• There was an elevation in proinflammatory markers and functional impairment in a subset of post-COVID individuals.

Dat wordt dus een rode morgen als dit zo doorzet met die cognitive impairment.