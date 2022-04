Het herziene krachtenveld (19-04-2022)

Elke man heeft z'n breekpunt! En voor jack was het Brian Stelter, die klamme DNC-eunuch van CNN's show """Reliable Sources""". Zo'n partijklerk die denkt de Associated Press (1:29) - dat u letterlijk opdraagt te ontkennen wat uw eigen ogen onmiskenbaar zien, en dan moeten we nog beginnen over die dubieuze Gaza-toren van ze - de hoogste vorm van objectiviteit belichaamt. En dat zo'n vochtige zak hooi M&M-beschermheer Tucker er dan van 'beticht' structureel TWIJFEL (!!!) te zaaien, dat was een verbrande brug te ver.

Hij was al dubbel en overdwars klaar met Twitters Raad van Bestuur - jack bezit 2,25% van het bedrijf en zit tot eind 2022 in datzelfde bestuur - en is openlijk voor Elons overname. Maar vandaag keert hij zich dus evenzo openlijk tegen de Raad van Bestuur van Amerika: CNN. jack permanent geschorst wanneer!

jack breekt rangen

"fuck CNN"

ratio

Okay hij heeft ook wel gewoon echt een slecht humeur vandaag