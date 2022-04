Nou, dit is het dan. Dé avond. Gaan we allemaal in een coëfficiëntenpolonaise of zijn we in het internationale clubvoetbal toch nog gewoon een volslagen apenland? De twee beste clubs van Nederland, PSV en Feyenoord, in actie in de belangrijkste clubcompetitie van Europa: de Conference League. Gisteren tijdens het voorprogramma, de MMA-wedstrijd tussen de krabbelaars van Atlético Madrid en de prutsers van Manchester City in de Champions League, heeft iedereen kunnen zien hoe het NIET moet. Vanavond laten Kökcü en Gakpo en al die andere wereldtoppers zien hoe het wel moet. Met nu eerst PSV tegen Leicester City (eerste wedstrijd: 0-0) en daarna Slavia Praag tegen Feyenoord (eerste wedstrijd: 3-3). De kans dat de Nederlandse ploegen doorbekeren naar de HALVE FINALE is 100%. Potje bier erbij, alles. Stijlloze voorspelling: PSV-Leicester 1-0, Slavia-Feyenoord 1-2. LIVE op Veronica!

UPDATE: PSV - Leicester 1-2. Dat was: niet nodig