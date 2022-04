Zo hallo en welkom in de Atlas van Afgetankt Nederland. Zeker: het is zeer lovenswaardig dat de SP, via Ronald van Raak, Renske Leijten en Michiel van Nispen (en Nicole Temmink), geprobeerd hebben om het referendum-kind uit het troebele democratische badwater van D66 te vissen. Maar die nieuwe correctief bindende referendumwet is een dode letter, meer stok dan wortel, een nutteloos instrument dat door cynische kartelpartijen is gekaapt. Voorstanders van meer directe inspraak tegen de dichtgetikte elite, PVV en FvD, snapten dat ze een verloren strijd en achterhoedegevecht stonden te voeren - maar gelukkig is er altijd nog Vera Bergkamp om te trollen. Dat leverde een uiterst vermakelijk half uurtje op in een verder zinloos debat in een teloorgaande democratie. Toch nog gelachen om de dood in de pot...

