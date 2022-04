Pietje en Klaasje kochten een tiny house en dat is niet omdat Pietje en Klaasje nou zo graag in een tiny house willen wonen, dat is omdat de woningmarkt een poepzooi is en Pietje en Klaasje geen geld hebben voor een fatsoenlijk huis. Vervolgens ontstaat er een boel cognitieve dissonantie waarna Pietje en Klaasje het tiny house verheerlijken: het is zó prachtig en er passen zó veel spulletjes in, maar dat willen mensen met een normaal huis niet zien, verwende nesten, je slaapt gewoon óp je koelkast en dat is superrrrr ergonomisch, je hebt ook gewoon veel minder spulletjes nodig, jongens jongens wat is een tiny house geweldig [maar dat is het niet, red.]. En hups, daar komt alweer een gewillige terrorist van de terreurafdeling van het Algemeen Dagblad aangekakt. Augustus vorig jaar gaven we al een laatste waarschuwing maar het gif van de Tiny House Jihad is té verspreid in de bloedbaan van het AD. Cindy heeft een tiny house - oehhh er past zo lekker veel troep in. Alex en Esther hebben een tiny house - jaaaaa want alle andere huizen zijn saai. Annette heeft een tiny house. Petra heeft een tiny house. Iedereen heeft een tiny house. Behalve Mosterd, want door al dat gezemel heeft hij een tiny DIKKE LUL.