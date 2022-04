Ik ben zo'n thuiswerkende ambtenaar. Wij krijgen 3 eurietjes per dag. Meer dan genoeg, ik hoef het eigenlijk niet eens. Ik heb niks met die eeuwig zeurende ambtenaren en vakbonden. Dat zijn vooral oudere ambtenaren, hoewel ik zelf 57 ben. Als ik zie hoeveel luiheid en negativiteit er onder ambtenaren heerst...brrr, nooit iets mee gehad. We werken nu weer enkele dagen per week op kantoor en ik hoor alleen maar geklets, gelach en gegil om me heen. Die hebben het dus niet bepaald druk. En dan vragen ze ze zich af waarom ze nooit eens in een hogere schaal terecht komen....

Ik durf wel te zeggen dat ik gewoon 8 uur per dag bezig ben en vaak daarbuiten ook .

Overigens kan de werknemer in het bedrijfsleven er ook wat van. Ik las gisteren dat een callcenter-provider de tien minuten voor werktijd moet nabetalen aan werknemers. Ze moeten daar om 8:50 aanwezig zijn zodat ze om 9 uur klaar zitten met alle systemen ingelogd om "in de lijn" te gaan. Een werknemer ging serieus naar de rechter om te eisen dat die 10 minuten ook uitbetaald worden en kreeg nog gelijk ook....Je moet maar brutaal zijn. En dan verbaasd zijn dat er geen promotie meer volgt én dat je baas scherp oplet dat je niet te vroeg naar huis gaat en écht acht uur per dag aan het werk bent.....