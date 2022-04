De enige manier

Een executieverkoopkorting van maar liefst 2,1% vergeleken met het vorige kwartaal. Tuurlijk, huizen zijn nog steeds 13,7% duurder dan een jaar geleden. Maar wie heeft het verleden nou nodig, hier leven we in het moment, van dag tot dag maar voorbij de waan. "Voor de gemiddelde verkochte woning moest rond de 428.000 euro worden betaald, een kwartaal eerder was dat nog zo'n 440.000." Cijfers op een scherm die allang nergens meer over gaan natuurlijk, maar pak mee die korting want mogelijk is-ie zo weer weg. "De lichte daling van de prijzen van kwartaal op kwartaal wil volgens de NVM ook niet zeggen dat de prijzen een dalende trend hebben ingezet. Want in het eerste kwartaal van een jaar ligt de prijsontwikkeling vaak lager dan in de rest van het jaar. Zo liet het eerste kwartaal van 2019 ook een daling zien, terwijl de prijzen daarna hard bleven doorstijgen." Echt een seizoensdingetje dus. Hoe is het eigenlijk met de energieprijzen (+157%) en inflatie (+11,9%) in DIT LAND.