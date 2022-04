En die terughoudendheid begrijp ik ook wel, "Kernenergie" is een breed begrip. flikkeren ze je een tig GW centrale in je achtertuin, of een meer moderne compact variant. wat voor type centrale eigenlijk?

Ja zeggen is eigenlijk net zo dm als Nee zeggen als de enige vraag is of je een kerncentrale in je "achtertuin" ziet zitten. en zolang we het enkel over die vraag hebben begrijp ik dat mensen terughoudend zijn.

Maar mensen zijn ook emotioneel, het is maar net wat belangrijker is op dat moment. een dood kikkertje in goede tijden met een lage energieprijs zal een andere afweging geven als 10 afgeslachtte Oekrainers en een ridicuul hoge energieprijs. Hoewel logisch zouden mensen daar zelf ook wel eens wat vaker bij stil mogen staan.