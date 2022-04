Ik vroeg me af hoeveel van die tolken en eitjesbakkers er nu feitelijk naar Nederland zijn gekomen sinds de val van Kaboel in augustus vorig jaar. Ik vond dit in een recent verschenen (30 maart 2022) rapport "Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal":

"Sinds de inname van Kaboel door de Taliban op 15 augustus 2021 zijn in totaal ongeveer 3100 (tabel 10-I + tabel 10-II) mensen met bestemming Nederland vanuit Afghanistan in veiligheid gebracht."

"Op dit moment komen nog 1521 (tabel 10-III) mensen in aanmerking voor overbrenging naar Nederland. Het grootste deel van deze groep (1191) (tabel 12-III) bevindt zich nog in Afghanistan, 330 mensen (tabel 11-III) bevinden zich in transit in een derde land.1''

Eerlijk gezegd valt me dat 100% mee. Ik had gedacht dat we de 10.000 alweer ruim gepasseerd zouden zijn. Niettemin, het blijft een slecht plan om weer zo'n contingent derdewereldlanders binnen te halen met een heel lastig compatibele cultuur en religie. En bovendien, wie garandeert dat die 10.000 toch niet gepasseerd zullen worden in 2 á 3 jaar tijd?

Maar op dit moment gaat het veel en veel harder met de Oekraïners, dat is waar, en daarvan moet je ook nog maar zien wat er uiteindelijk huiswaarts keert als de wapens in Oekraïne zwijgen.