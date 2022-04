Foto van een vieze vuile vervuilende Volvo op de N18 ter hoogte van Haaksbergen-Zuid

Gefeliciteerd Groningers! Jullie hoeven tóch niet aan het gas. D66 Gelderland heeft de oplossing voor de afhankelijkheid van Russische energie: maximaal 90 km/h op de N18 tussen Varsseveld en Enschede. Nog even los van de vraag of je überhaupt 100 moet willen rijden op N-wegen, in de wetenschap dat er in Nederland ook een boel Walter van Wijngaardens rondkachelen, wat een prachtige daad van neo-Mierloiaans verzet. Al die slapgestekkerde Tesla- en Polestar-rijders per Decreet-66 netjes met 90 km/h in de rij op weg naar de kantoorjungle. "Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: we verkleinen onze afhankelijkheid van Rusland en beperken de uitstoot van CO2", aldus D66 Gelderland trots. Wij gaan nog een stapje verder: hebt u een benzine- of een dieselauto en u blijft nog steeds 100 km/h rijden op autowegen, dan bent u indirect verantwoordelijk voor de financiering van de Russische oorlogsmachine, de gruwelijke dood van ziekenhuispersoneel in Marioepol en de slachting van weerloze oude mannetjes in Bucha.