Het is goed fout gegaan aan de Hoefsmid in Oldenzaal, alwaar een huis zo plat is als een dubbeltje na een mogelijke gasexplosie. Er is GRIP 3 afgekondigd. De brandweer communiceert dat er twee personen onder het puin vandaan zijn gehaald. Er zijn vanuit het hele land traumahelikopters ingevlogen; voort zijn er liefst drie MMT's aanwezig of onderweg. De brandweer roept op NIET naar het incident toe te gaan. Later meerrrrr.

UPDATE 11.03 uur - Er ligt nog één persoon onder het puin. "Materiaal om die te bevrijden is onderweg. Er is contact met deze persoon, we kunnen gewoon met elkaar spreken", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegen RTL Nieuws.

UPDATE 11.10 uur - "De oorzaak van de instorting is een gasexplosie, veroorzaakt door werkzaamheden, bevestigt een politieagent ter plaatse."

UPDATE 12.00 uur - STH aanwezig en bezig met stabiliseren huis en redden persoon

UPDATE 13.00 uur - "Volgens omstanders zijn de slachtoffers een moeder, vader en dochter"

UPDATE 13.35 uur - Ook derde persoon levend onder puin vandaag gehaald - HOERA