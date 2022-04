Een sterk stukje, van Rossum, en woord voor woord waar. Behalve natuurlijk dat we wel een en ander weten over die prachtige voetballer Mané.

Er zal door de aanwezige lakeien van 66 en de V van de voormalige D wel weer geroepen worden dat we juist “een heel gaaf landje” hebben en dat het in Rusland en Qatar veel erger is. Het zal wel, maar mij is gelukkig altijd geleerd dat het belangrijk is naar jezelf te kijken en er is veel mis in dit land. Nog niet zo zeer qua welvaart (maar ook lang niet voor iedereen, en tanende) maar wel tav inspraak, democratie en rechten.

Het verschil met dictaturen als Rusland, Turkije, China is dat het daar meer hardcore power is en hier softcore, maar een elite die alles wil bepalen is hier ook aanwezig.