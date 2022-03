Als het aan staatssecretaris Vivianne Heijnen ligt is het gedaan met waterig bier uit slappe plastic bekertjes op festivals en uw bakje leut uit een wegwerpunit op kantoor. Uit plastic drinken is het nieuwe roken en wordt dus keihard verboden. Vanaf 1 januari 2024 zijn wegwerpbekertjes niet langer toegestaan op festivals, in de horeca of op kantoor en dat betekent in het ergste geval dat u het hele feest met zo'n statiegeldkelk in uw poten staat of we moeten allemaal aan de bierhelm. Gelukkig zit er een maas in de wet, want als de organisator 75 tot 90 procent weer inzamelt voor hoogwaardige recycling mogen we wel weer uit wegwerpbekertjes zuipen. Een kwestie van aan het eind van de dag even die bekers van de vloer vegen en in de recyclebak dumpen en we kunnen doorgaan alsof er nooit iets veranderd is. Mooi, want zo'n statiegeldbeker gooit toch minder fijn naar ongewenste artiesten. Over mazen in de wet gesproken: wegwerpplastic voor het verpakken van uw afhaalvoedsel gaat vanaf 1 januari 2023 geld kosten, maar de ondernemers mogen zelf de tarieven bepalen. Dus als uw lokale bamiboer 1 cent in rekening bengt kan de hele maaltijd gewoon weer in plastic en smaakt tenminste niet alles naar karton. Lang leve halve maatregelen!