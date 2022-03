Mensen die hypotheekrenteaftrek (HRA) krijgen hebben juist pech. Je krijgt HRA alleen over de rente over de uitstaande schuld (die je in 30 jaar moet terugbetalen anders geen recht meer op). Je moet van die HRA wel nog de eigenwoningforfait (EWF) halen. Die was in 2021 0,5% over de waarde van de woning (tenzij het een 'villa' is). Wanneer je huis verdubbeld is in waarde, heb je bij een hypotheekrente van 1% geen recht meer op (netto) HRA (want 1% over X en 0,5% over 2X effent elkaar uit). Dit nog los van de aflossing waardoor je steeds minder rente betaalt (maar nog steeds de volle EWF van deze rente moet halen).

Dus krijg je HRA: dan heb je óf een te hoge rente, óf is je woning niet snel genoeg gestegen óf een combi van beide. Maar zielig is het wel. Ik stel voor: Giro 999 voor de arme HRA-ontvangers.