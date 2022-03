De nijpende woningmarkt is een nationaal probleem, dus onbelangrijk. Daarom is er al meer dan 10 jaar niets opgelost. En is dat probleem alleen maar groter geworden. Kosmopolieten en globalisten kijken namelijk liever over de grens dan binnen de grens en waarom zou je iets oplossen wat je niet ziet.

In de jaren 1990 juichten partijen als D66 het toe dat vervuilende industrie naar China verhuisde, want NL moest zich vooral richten op schone werkgelegenheid in de dienstensector. Tegenwoordig zijn we zwaar afhankelijk van de kapitalistische communisten van China. Grove schending van mensenrechten, geweld in Tibet, misdaden jegen Oeigoeren, het leidde nooit tot boycotacties van Europa.

We weten al sinds de oliecrisis in de jaren 1970 dat we afhankelijk zijn van de energiebronnen van dubieuze landen als Saoedi-Arabië. Daarom sloot de politiek de onze ogen voor de financiering van terreur, voor de miskenning van mensenrechten, voor de oorlog in Jemen. Maar nu Poetin zich roert klagen hoogleraren en politici als Timmermans dat we zo afhankelijk zijn van Russisch gas.

Boeren waren de laatste tijd ook zeer ongewenst. Want alhoewel we veel eten importeren, exporteren we ook veel voedsel naar Duitsland en België. Dat eerste vormt voor onze D66-kosmopolieten geen enkel probleem, het tweede wel. Totdat met de oorlog in Oekraïne het besef begint te dagen dat we ons ook met voedsel niet teveel afhankelijk van andere landen moeten maken.

Defensie is al heel lang een departement waar de politiek enorm op bezuinigde. Hoe kosmopolitischer, des te rigider de voorstellen om op defensie te beknibbelen (Pechtold: 'pang pang'). Het apparaat dat moet voorzien in de veiligheid van de eigen bevolking was de politiek jaren nog geen 1,1% (2014) of 1,2% (2018) van het BBP waard. Pas nu er een oorlog in de Oekraïne woedt, worden politici wakker en bedenken ze zich dat er toch iets meer in defensie moet worden geïnvesteerd.

Elk jaar weer als bijdrage voor de mondiale vluchtelingenproblematiek tienduizenden vluchtelingen per jaar importeren, maar het verdommen om voor de eigen bevolking voldoende betaalbare huizen te bouwen. Het is een beetje als met de milieuactivisten. Men verwelkomt economische vluchtelingen die heel ver reizen om mee te delen in de vleespotten en de laatste stukjes groen van het overvolle Nederland opeisen. Of de wolf als het sublieme toevoeging van biodiversiteit, terwijl die het leven van de Veluwe leegvreet. Die spagaat.

Wat ik er mee probeer te zeggen? Dat kosmopolitische wensen prevaleren boven nationale belangen. Al heel lang. Het natuurlijke 'eigenbelang' of 'eigen volk eerst' is uit het oog verloren en smerig geworden in de politiek. Het 'rekening houden met andermans belang' is vervangen door 'andermans belangen voorop'.