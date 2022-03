U bent inmiddels schor van het 'HET IS MAAR EEN GRIEPJE' roepen en daar heeft u inmiddels gelijk in. Maar... dat komt dus omdat wij in dit land onze ouderen en kwetsbaren eindelijk een beetje goed gevaccineerd hebben. En als we tijdens deze pandemie één ding geleerd hebben, dan is het wel dat je beter een keertje te veel kunt vaccineren dan een keertje te weinig. Vraagt u het anders maar aan die massale oversterfte eind vorig jaar. En nou zegt de Gezondheidsraad dat het een goed idee is om na alle 70-plussers ook alle 60-plussers een tweede booster aan te bieden. De rest hoeft niet te prikken."De commissie concludeert daarom dat er in de huidige situatie geen medisch-wetenschappelijke redenen zijn om een tweede revaccinatie aan te bieden aan mensen van onder de 60 jaar, al dan niet uit een medische risicogroep." Klink als een prima advies. En dan graag zonder verplichting uitvoeren.