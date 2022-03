Waar ik ook kijk, het staat bol van Oekraïense overwinningen, zeges, door tractoren weggesleept Russisch materieel... en toch een Zelensky die elke Oekraïnse dode afschrijft op de NAVO (want wel wapens maar geen no-fly zone)... die Oekraïnse strijders moeten onderhand in Moskou en Moermansk staan als je die quatsch moet geloven. Even terug naar realiteit; de Rus gaat niet opgeven en winnen. De Rus heeft tussen grofweg Bryansk en St Petersburg nog de eenheden van het Westerse Militaire District staan. Dit is ver van over, en Oekraïne loopt op haar laatste paar sokken. Ik hoop voor Oekraïne dat dit zo snel mogelijk over is, en niet dat hele land in puin gaat.... om wat!? Zelensky brengt het mooi, motiveert, maar is een acteur en uiteindelijk kansloos..