Het maakt niet uit hoe goed uw bedoelingen zijn, uiteindelijk zult u altijd sneuvelen in het wokeweb: een correctheidsnet zo fijnmazig dat het iedereen weet te vangen. U kunt stranden omdat u ooit iets positiefs over J.K. Rowling zei, een keer in een vliegtuig stapte of vroeger een voetbalplaatje van Marc Overmars in uw bezit had. U kunt zich vol overgave inzetten voor het ene doel en onverwacht keihard getackeld worden door de activisten van een andere stroming. Want in deze wereld van verplichte tolerantie, vrijheid en gelijkheid bestaat er verdacht weinig verdraagzaamheid voor afwijkende meningen en dient u zich te allen tijde aan een dik boek van ongeschreven regels te houden. Iets dat de Duitse zangeres Ronja Maltzahn ook ontdekte toen ze plotseling niet meer welkom was op een klimaatprotest in Hannover omdat ze als blanke vrouw dreadlocks droeg en dat bestempelde de organisatie als culturele toe-eigening. Want die zielige ijsbeertjes kunnen plots de tyfus krijgen als er iemand met het verkeerde kapsel op komt dagen. Bonuslol om de organisatie die vervolgens ook door het stof moet omdat ze in eerste instantie te ongevoelig reageerden op Maltzahn, die als vrouw en kunstenaar natuurlijk ook weer een zielige subgroep is. Zoals we al zeiden: uiteindelijk krijgt het wokeweb iedereen te pakken.

Hebben ze dus niets aan gemist