Oud-Commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn was op BNR ontzettend duidelijk. Een conflict ontstaat als de ene partij de ander als zwak ziet. Het is dus belangrijk dat _zichtbaar_ is voor een dictator in een informatiebubbel dat de NAVO wakker en paraat is.

Zweden en Finland zitten misschien niet in de NAVO, ze zitten wel in Nordic Defence Cooperation en.wikipedia.org/wiki/Nordic_Defence_... en de UK Joint Expeditionary Force. en.wikipedia.org/wiki/UK_Joint_Expedi... Putin pruttert over hun NAVO lidmaatschap, maar deze EU-leden zitten al in diverse defensiesamenwerkingen.

Het moet voor deze totaalmalloot volledig duidelijk zijn dat we de restanten van het Russische leger in Finland, de Baltische staten, Polen of Slovakije of Roemenië volledig kunnen vernietigen. Mocht daar enige twijfel over bestaan, mag je het straks gaan bewijzen door het net zoals de Oekraïners daadwerkelijk te gaan doen.