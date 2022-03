Onbegrijpelijk.

Je weet dat de wolf terug is in Nederland. Je weet dat wolven op schapen jagen. Je weet dit alles en je laat toch je 'prijswinnende' schaap onbeschermd los in de weide. Ik heb geen dan geen medelijden met je. Maak je weiland dan wolf-proof. Kleine investering me dunkt. Vind je dat te duur? Neem dan een Ierse wolfshond. Geen wolf die ook maar een klein beetje in de buurt van zo'n beest durft te komen. (geen welkdenkend mens ook trouwens)

Het is sowieso handig om je kudde schapen wat beter te beschermen want zo'n wolf snapt er niets van als die schapen daar zo schaapachtig dommig staan te kijken terwijl hij/zij ze 1 voor 1 de strot doorbijt. Voor zo'n wolf is het een mogelijk feestmaal voor 1 jaar.

En ik kan het weten!

Voor de boer en belastingbetaler is het wat minder.