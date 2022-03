De Nachthap.

Ik heb donderdag 3 ons half om half gehakt (bio) binnen laten komen, met in gedachte een bolo of cevapcici om het BBQ-seizoen te openen. Vandaar dat ik ook een potje Ajvar meebesteld heb, maar die blijft goed, dus die gaat in de kast. Want ik kwam ineens voorbij een oud receptenboekje, en daarin stond gehaktbrood!

Gehaktbrood is een simpel en voordelig gerecht en vrij machtig. Ideaal om vanavond of morgen nog even mee te nemen voordat de lente uitbreekt! En geheel volgens traditie maak ik er geschifte saus bij.

Overigens is er een verschil tussen gehaktbrood en gehaktballen: gehaktbrood is wat minder fluffy, omdat er ook ei in gaat. Massiever dus. Ideaal voor als je overhoudt en het de volgende dag op de boterham wilt doen of wilt sneukelen met Franse mosterd.

Omdat ik geen paneermeel in huis had en ook geen zin had om een snee wit te roosteren en te raspen om het te maken, heb ik gewoon een sneetje wit zonder randjes in kleine stukjes gescheurd en licht bevochtigd met wat water. Melk kan ook. De helft lost op tijdens het mengen en als er nog herkenbare stukjes in het gereed product zitten, ach rustiek!

Dus:

300 g gehakt

Paneermeel of snee witbrood zonder korstjes

1 ei

Scheutje water of melk bij goed eerlijk vers gehakt, want daar zit minder vocht in c.q. komt minder uit

Zout

Vers gemalen zwarte peper

Vers gemalen nootmuskaat uit molentje Drogheria. Ik heb vandaag half noot en half gemalen foelie (bast van noot) gedaan, voor wat extra zing.

Wat uienpoeder voor het zoetje tegen de zachte bitter van de foelie

Wat lavaspoeder voor het soepige (optioneel)

Kerriepoeder Aldi, moet er echt in, niet teveel natuurlijk, mespuntje

Het ‘deeg’ goed doormengen. Mag met de handen! Moet lekker soepel aanvoelen, want het ei stijft nog op bij garing. Consistentie van Filet Americáin.

In 1 of meerdere delen (omdat het wat zacht deeg is, is het lastiger met draaien als het een groot stuk is) aan beide zijden donkergoudbruin aanbakken in margarine. Scheutje water erbij en op een klein pitje. Minimaal een half uur, langer mag.

Opties zijn: verse ui (minder water gebruiken), champignons (idem) of kaas in het midden!

Als het klaar is het gehaktbrood uit de pan en de vette jus binden met iets teveel maizena. Hierdoor valt de jus uiteen in dikke massa en vloeibaar vet. De dikke massa over het gehaktbrood en het vet laten liggen. Geschifte jus!

1 foto van het deeg nu. Straks na het bakken een foto van klaar, over een dik half uur.

